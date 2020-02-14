У Кушиташвили нашли след на вене

Врач-психиатр при осмотре чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили после задержания нашёл у него след на вене, сообщает «Р-Спорт».
«Видимые телесные повреждения: по проекции локтевой вены след. Запаха алкоголя изо рта нет», — огласил судья материалы уголовного дела, рассматривая жалобу защиты на заключение спортсмена в СИЗО.
Защита и сам Кушиташвили этот факт пока никак не прокомментировали.
Также прокурор упомянул о результатах экспертизы, показавшей, что в момент задержания боксёр был под действием кокаина.
Накануне стало известно, что Кушиташвили предъявили обвинение в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, которому он, по данным следствия, сломал нос.
Кушиташвили и его друга, тоже боксёра, Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином. Сейчас чемпион находится в СИЗО, а Оганнисян проходит по делу свидетелем.
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