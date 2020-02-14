«Позор и шок». Федерация бокса России решила пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Федерация бокса России намерена пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.