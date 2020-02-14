Адвокат Кушиташвили: может, ему подмешали кокаин в напиток?

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, арестованному за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца, могли подмешать кокаин в напиток, заявил его адвокат Александр Дегтерев.

Из обнародованных в суде итогов медицинского освидетельствования следует, что спортсмен был под действием кокаина в момент задержания.

«В этой справке не отражено, каким образом были получены данные анализы и место, где их брали. Известно, что до этого он посещал ночной клуб. Алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией. Может быть, в напиток был подмешан наркотик», — приводит слова адвоката боксёра «Р-Спорт».

По мнению адвоката, заключение психиатра противоречит результатам анализов:

«Психиатр сказал, что он находился в угнетённом состоянии, но при этом мы знаем, что человек под действием кокаина должен быть в приподнятом состоянии», — добавил он.

Кушиташвили и его друга, тоже боксёра, Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином, причём в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждает, что гвардеец сам ударился о стену, после того как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону.