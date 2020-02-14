«Трезвая Россия» потребовала пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Общественная организация «Трезвая Россия» потребовала пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и заодно проверить всех остальных боксёров, после того как в анализах арестованного спортсмена были найдены следы кокаина. Также в его крови обнаружили каннабиноиды.

Напомним, Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна, тоже боксёра, задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином, причём в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждает, что гвардеец сам ударился о стену, после того как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону.

«Мы официально обратились сегодня в Федерацию бокса России, чтобы они исключили немедленно из олимпийской сборной боксёра, который напал на сотрудников Росгвардии, в крови которого найдены тяжёлые наркотики.

Буквально пару дней назад нам официально дал информацию вице-президент Федерации, что спортсмен из сборной не исключен, вопреки тем заявлениям, которые они сделали неделю назад, якобы он исключён из сборной. Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, это очень позорное явление для российского бокса.

Поэтому мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, чтобы по отношению к нему были применены самые жёсткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса», — приводятся слова главы «Трезвой России» Султана Хамзаева на сайте телеканала «360».

Суд отказался выпустить боксёра Кушиташвили из СИЗО. Он употреблял наркотики