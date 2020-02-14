Украинцу Редкачу, который укусил соперника, сократили дисквалификацию и вернули гонорар
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк смягчила наказание украинского боксёра полусреднего веса Ивана Редкача, сообщает Boxingscene.
Ранее Редкач был лишён лицензии на год из-за того, что укусил американца Дэнни Гарсию. Это произошло в восьмом раунде боя, который состоялся 25 января. Стало известно, что его дисквалификацию уменьшили до шести месяцев.
Также сообщается, что украинец сможет получить гонорар за бой, но штраф в $ 10 тыс. оставили в силе.
Гарсия победил Редкача единогласным решением судей: 118:110, 117:111, 117:111. У 31-летнего американца 36 побед (в том числе 21 нокаутом) и два поражения. Редкач потерпел пятое поражение. 33-летний украинский боксёр одержал 23 победы (в том числе 18 нокаутом).
Экс-чемпион мира по боксу Дрозд посмеялся над украинцем Редкачом, который укусил соперника
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