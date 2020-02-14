Отец Хабиба призвал не разжигать межнациональную рознь

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост в своём «инстаграме», в котором призвал игнорировать провокации, цель которых — разжигание межнациональной розни.
«Внимание! Идёт планомерное разжигание межнациональной розни и вражды — основы для войны. Просьба — всех здравомыслящих людей — не участвовать в провокационных обсуждениях, не наносить оскорблений и не отвечать на хамство! Игнорируйте провокации, выходите из обсуждений, не причиняйте боли, уважайте друг друга! Проявляйте благоразумие!
Помните, если вас провоцируют, значит это кому-то надо. А надо ли это вам лично?! Не становитесь марионетками, куклами на верёвочках, за которые дёргают те, кому это выгодно. Мы всем хотим дружбы и мира!» — написал Нурмагомедов-старший.
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