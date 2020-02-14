Кремлёв: Кушиташвили сможет выступать в профессиональном боксе на территории России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подтвердил, что Георгий Кушиташвили будет пожизненно отстранён от национальной команды, однако он сможет попробовать свои силы в профессиональном боксе.



Напомним, Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна, тоже боксёра, задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином, причём в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждает, что гвардеец сам ударился о стену, после того как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону.



«Мы изначально ждали результатов медицинского освидетельствования. В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее – пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную. Если в дальнейшем Георгий покажет себя с лучшей стороны, например, займется общественной деятельностью, и члены совета чемпионов федерации на это обратят внимание, то он сможет выступать в профессиональном боксе на территории России. Но двери в национальную сборную для него закрыты, он исключен», — приводит слова Умара Кремлёва РИА Новости.