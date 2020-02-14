В федерации бокса не верят, что Кушиташвили могли подставить

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал ситуацию вокруг российского боксёра Георгия Кушиташвили.



Напомним, Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна, тоже боксёра, задержали в Москве 2 февраля: при досмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином, причём в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждает, что гвардеец сам ударился о стену, после того как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону. Напомним, в анализах арестованного спортсмена были найдены следы кокаина. Также в его крови обнаружили каннабиноиды.



«Как можно подставить, если в крови было найдено вещество? Да, всякое бывает, но это из серии глупостей. Тем более у них при себе нашли эти вещества, потом в крови нашли. Нужно принимать жёсткие меры, чтобы другим неповадно было.



Тюрьма не является местом, где проходят воспитательные процессы. И врагу не пожелаешь быть там. Если человек оступился, это не значит, что надо его уничтожать. Мы не будем бросать Кушиташвили, мы не отказываемся от него. Сейчас мы будем следить за происходящим. Приняты жёсткие меры, чтобы он всё понимал. А в дальнейшем пусть занимается общественной деятельностью. Мы будем проводить большую воспитательную работу с ним, чтобы исправить человека. Ведь это наш боксёр. Когда он завоёвывал медали, мы же радовались, а сейчас мы не будем от него отказываться. Но его больше не будет в сборной. Но наша задача в том, чтобы помочь человеку исправиться», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».