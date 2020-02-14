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UFC Fight Night 167: Блахович и Андерсон сделали вес

UFC Fight Night 167: Блахович и Андерсон сделали вес
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 15 на 16 февраля по московскому времени в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 167. В его главном событии встретятся бойцы полутяжёлого веса Ян Блахович и Кори Андерсон. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Блахович оказался немного тяжелее соперника: Блахович показал на весах 93,4 кг, в то время как Андерсон потянул на 92,98 кг.

Ян Блазович не уложился в лимит веса полутяжёлой категории на один фунт, но считается сделавшим вес, поскольку в нетитульных боях допускается подобная погрешность.

UFC Fight Night 167. Взвешивание

Основной кард

Кори Андерсон (204 фунта) — Ян Блахович (205 фунтов)
Микель Перейра (170) — Диего Санчес (171)
Мара Ромеро Борелья (125) — Монатан де ла Роза (126)
Казула Варгас (156) — Брок Вивер (156)
Роджерио Бонтарин (126) — Рэй Борг ()
Йенси Медейрос (155) — Ландо Ванната (156)

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