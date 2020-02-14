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Промоутер Фьюри не против, если на реванше с Уайлдером будут работать американские судьи

Промоутер Фьюри не против, если на реванше с Уайлдером будут работать американские судьи
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался относительно судейства в предстоящем бою его подопечного против чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Я бы хотел получить лучших судей из числа возможных, и будет нормально, даже если они все окажутся американцами. Другими словами, у нас есть английский боксёр в лице Тайсона и американец в лице Деонтея, но никто не просит нейтральных судьей. Нам просто нужны хорошие судьи. Другой стороне плевать на то, кто будет судить, так как они будут искать нокаут. Я шучу, конечно. И от организации Top Rank, и от Premier Boxing Champions существует доверие к Атлетической комиссии Невады. Мы полагаем, что они назначат на этот бой трёх лучших судей, рефери мирового класса. В настоящее время мы очень довольны тем, как проходит весь процесс и как комиссия справилась с организацией этого боя», — цитирует Арума BoxingScene.

На счету Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. В активе Тайсона Фьюри 29 побед (20 нокаутом) в 30 боях. Первый бой между боксёрами, в декабре 2018 года, завершился вничью. Реванш состоится 22 февраля.

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