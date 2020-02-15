Кевин Ли и Чарльз Оливейра провели дуэль взглядов
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли и Чарльз Оливейра провели первую дуэль взглядов. Этот поединок состоится 14 марта и возглавит турнир UFC в столице Бразилии — Бразилиа. Кевин Ли занимает восьмое место в рейтинге UFC в лёгком весе, Оливейра — тринадцатое.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв. Что касается Оливейры, то он идёт на серии из шести побед. В последнем из своих боёв он нокаутировал Джареда Гордона.
Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но, как видим, в UFC его просьбу не удовлетворили.
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