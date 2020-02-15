Латифи считает, что судьи незаслуженно отдали победу Льюису на турнире UFC 247

Боец UFC Илир Латифи считает, что судьи незаслуженно отдали победу Деррику Льюису в их поединке на турнире UFC 247.
«Честно, я понимал, что буду драться на его родной земле. Я приехал из Швеции в США, оказался в Хьюстоне. Я дрался с местной гордостью, Дерриком Льюисом, который считается одним из самых популярных бойцов UFC. Мне он нравится. Он весёлый парень Но я понимал, что дерусь не только с ним. Я дрался с судьями, со всеми зрителями на арене. Когда я приехал туда, понимал, что меня ждёт. После боя вы видели лицо Деррика. Он понимал, что проиграл этот бой.
Я контролировал его все 15 минут боя. Я почти поставил его в такую ситуацию, которую хотел. Я смог прижать его к сетке, измотал его в клинче и переводил его в партер», — приводит слова Илира Латифи BJPenn.
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