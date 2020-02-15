Эдвард: UFC заставил Вудли принять бой со мной
Боец UFC Леон Эдвардс считает, что UFC вынудил Тайрона Вудли принять поединок с ним. Их бой состоится 21 марта в Лондоне.
«Я думаю, что Тайрона Вудли вынудили принять наш бой. Он очень не хотел проводить поединок в Лондоне. Он искал любое оправдание, чтобы не соглашаться на этот поединок. Но у него не было выбора. Этот бой — единственный, который имеет смысл как для него, так и для UFC. В итоге его просто заставили подраться 21 марта в Лондоне.
Да, мне однозначно удалось залезть к нему в голову. Но это не особо много значит, залезть в голову ни на что не влияет. Я просто надеюсь, что он выйдет на поединок без травм и мы сможем показать хороший бой», — приводит слова Леона Эдвардса BJPenn.
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