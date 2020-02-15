Токов проведёт следующий бой 13 марта на турнире Bellator 241 против Фабио Агилара

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов вернётся в клетку на турнире Bellator 241, сообщает MMAJunkie. Турнир пройдёт 13 марта в Анкасвиле (США).



Соперником Токова станет бразильский боец ММА Фабио Агилар.



У Токова серия из пяти побед подряд, в последнем поединке, 4 октября 2019 года, он одержал победу техническим нокаутом над Грачо Дарпиняном на турнире Bellator 229. На его счету 31 бой в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед.



Фабио Агилар выиграл девять поединков кряду, последний бой он провёл 6 декабря 2019 года и победил нокаутом Майкла Дугласа Фелипе до Наскименто на турнире Grand Fighting Championship. Для бразильца этот бой станет первым в Bellator.