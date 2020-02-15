Токов проведёт следующий бой 13 марта на турнире Bellator 241 против Фабио Агилара
Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов вернётся в клетку на турнире Bellator 241, сообщает MMAJunkie. Турнир пройдёт 13 марта в Анкасвиле (США).
Соперником Токова станет бразильский боец ММА Фабио Агилар.
У Токова серия из пяти побед подряд, в последнем поединке, 4 октября 2019 года, он одержал победу техническим нокаутом над Грачо Дарпиняном на турнире Bellator 229. На его счету 31 бой в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед.
Фабио Агилар выиграл девять поединков кряду, последний бой он провёл 6 декабря 2019 года и победил нокаутом Майкла Дугласа Фелипе до Наскименто на турнире Grand Fighting Championship. Для бразильца этот бой станет первым в Bellator.
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
09:57
-
08:22
-
07:48
-
06:53
-
06:24
-
00:40
- 14 февраля 2020
-
22:57
-
22:36
-
21:03
-
20:59
-
19:40
-
18:56
-
17:57
-
16:02
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:33
-
13:02
-
12:11
-
12:04
-
11:11
-
11:02
-
10:31
-
10:00
-
09:14
-
00:19
- 13 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:31
-
20:19
-
18:59
-
17:20
-
16:53
-
16:11
Партнерский контент