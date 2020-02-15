«Рен ТВ» напомнил о смерти Дадашева в проморолике боя Ананяна и Матиаса

Телеканал «Рен ТВ» опубликовал проморолик поединка российского спортсмена Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. Бой пройдёт в андеркарде поединка боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и бывшего обладателя поясов Тайсона Фьюри. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.
В промо диктор упоминает, что именно после поединка с Матиасом погиб российский боксёр Максим Дадашев.
«От удара этого монстра уже погиб один российский боксёр», — говорит диктор.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Михаила Кокляева.
Напомним, в июле прошлого года Матиас вышел на ринг против российского боксёра Максима Дадашева, тот бой закончился трагедией. После поединка россиянин потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отёк мозга и провели трепанацию черепа. Несмотря на это, Дадашев 23 июля умер в больнице в США.
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