Масвидаль признался, что не хочет драться с Вудли
Боец UFC обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль признался, что не хотел бы проводить поединок с Тайроном Вудли.
«Если Леон Эдвардс одержит победу, то мы подерёмся. Наш с ним поединок должен состояться, потому что он сильный кандидат на этот поединок.
Если бы я выбирал парня, с которым не хочу проводить бой, то это был бы Вудли. У меня нет никакого желания драться с Тайроном. Но если нам придётся провести поединок в связи с тем, что мы оба будем претендовать на чемпионский пояс, то мы сделаем это без проблем. У нас хорошие отношения, у нас похожие взгляды. Просто бизнес, ничего личного», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.
Поединок Леона Эдвардса и Тайрона Вудли состоится 21 марта в Лондоне.
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