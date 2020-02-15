Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Масвидаль признался, что не хочет драться с Вудли

Масвидаль признался, что не хочет драться с Вудли
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль признался, что не хотел бы проводить поединок с Тайроном Вудли.

«Если Леон Эдвардс одержит победу, то мы подерёмся. Наш с ним поединок должен состояться, потому что он сильный кандидат на этот поединок.

Если бы я выбирал парня, с которым не хочу проводить бой, то это был бы Вудли. У меня нет никакого желания драться с Тайроном. Но если нам придётся провести поединок в связи с тем, что мы оба будем претендовать на чемпионский пояс, то мы сделаем это без проблем. У нас хорошие отношения, у нас похожие взгляды. Просто бизнес, ничего личного», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.

Поединок Леона Эдвардса и Тайрона Вудли состоится 21 марта в Лондоне.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020