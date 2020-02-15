Хабиб: тренер говорит, что я хорошо сегодня выгляжу, но, думаю, мне нужно больше времени

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» очередное фото с тренировок. Напомним, в настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Тренер Хавьер Мендес говорит, что я хорошо сегодня выгляжу, но, думаю, мне нужно больше времени. 9 недель до боя», — написал в «Инстаграме» российский боец.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у россиянина 12 побед в 12 поединках. На счету 35-летнего Фергюсона 28 боёв в MMA, в которых он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.
- 15 февраля 2020
-
13:55
-
11:44
-
10:32
-
09:57
-
08:22
-
07:48
-
06:53
-
06:24
-
00:40
- 14 февраля 2020
-
22:57
-
22:36
-
21:03
-
20:59
-
19:40
-
18:56
-
17:57
-
16:02
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:33
-
13:02
-
12:11
-
12:04
-
11:11
-
11:02
-
10:31
-
10:00
-
09:14
-
00:19
- 13 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:31
-
20:19
-
18:59