Хабиб: тренер говорит, что я хорошо сегодня выгляжу, но, думаю, мне нужно больше времени

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» очередное фото с тренировок. Напомним, в настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.



«Тренер Хавьер Мендес говорит, что я хорошо сегодня выгляжу, но, думаю, мне нужно больше времени. 9 недель до боя», — написал в «Инстаграме» российский боец.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.



31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у россиянина 12 побед в 12 поединках. На счету 35-летнего Фергюсона 28 боёв в MMA, в которых он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.