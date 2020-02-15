Мейвезер: готов подраться с Хабибом и Конором в один день

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов провести бои с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в один день.



«Я уже говорил о поединках с Нурмагомедовым и Макгрегором в один день. Готов подраться днём с Хабибом, а вечером — с Конором. Вы платите $ 250 и смотрите оба боя», — приводит слова Флойда Мейвезера-младшего Daily Mail.



Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд Мейвезер-младший выступит осенью 2020 года.