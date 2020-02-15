Хирн хочет устроить бой Гассиева с Хантером

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, заявил, что пребывает в поиске соперника для экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкла Хантера. По словам функционера, в качестве варианта для американца он рассматривает бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева.
«Майкл Хантер сейчас что-то вроде монстра, с которым никто не хочет драться. Мне нужно найти ему соперника и сделать это очень непросто. Интересен вариант с Гассиевым. Мурат проведёт бой через две недели, посмотрим, как он будет выглядеть», — приводит слова Хирна TalkSport.
Российский боксёр не выходил в ринг с июля 2018 года. Тогда он проиграл в финале турнира WBSS Александру Усику и лишился титулов чемпиона мира. После он принял решение перейти в супертяжёлый вес. Что касается Хантера, то Майкл последний бой провёл 7 декабря 2019 года. Тогда он свёл к ничьей встречу с Александром Поветкиным.
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