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Хэйни хочет встретиться с Майки Гарсией в первом полусреднем весе

Хэйни хочет встретиться с Майки Гарсией в первом полусреднем весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе с приставкой «в отпуске» Дэвин Хэйни признался, что был бы не против провести поединок с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией.

«В лёгком весе для меня есть много больших поединков. Нет причин подниматься в первый полусредний вес, разве что ради боя с Майки Гарсией. У него была большая пауза в выступлениях, но он опытен и у него всё ещё высокий уровень боксёрского IQ. Посмотрим, как он проведёт встречу в полусреднем весе с Джесси Варгасом.

Как бы то ни было, это тот вариант, над которым я хорошо подумаю. Мне бы хотелось подраться с ним в первом полусреднем весе и мы можем это устроить», — приводит слова американского боксёра Boxingnews24.

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