А. Емельяненко передал Кадырову в подарок свой чемпионский пояс

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве и возглавит турнир ACA 107.

Спортсмен проходит сбор в Грозном в клубе «Ахмат». На одной из тренировок Александр пообщался с одним из руководителей «Ахмата» — Абузайдом Висмурадовым, командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова. В ходе беседы Емельяненко передал в подарок Рамзану Кадырову чемпионский пояс.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, предыдущий бой Емельяненко провёл по правилам профессионального бокса. В ноябре 2019 года он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.