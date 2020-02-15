А. Емельяненко передал Кадырову в подарок свой чемпионский пояс

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве и возглавит турнир ACA 107.
Спортсмен проходит сбор в Грозном в клубе «Ахмат». На одной из тренировок Александр пообщался с одним из руководителей «Ахмата» — Абузайдом Висмурадовым, командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова. В ходе беседы Емельяненко передал в подарок Рамзану Кадырову чемпионский пояс.
Соответствующее видео он разместил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, предыдущий бой Емельяненко провёл по правилам профессионального бокса. В ноябре 2019 года он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
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