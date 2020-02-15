Хирн объявил, что Поветкин с Уайтом встретятся 25 апреля или 2 мая

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился информацией об организации поединка экс-чемпиона мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина и Диллиана Уайта. По словам функционера, эта встреча состоится 25 апреля или 2 мая. Стороны улаживают последние детали контракта.

«Мы уже договорились об этом поединке. Он состоится 25 апреля или 2 мая. Осталось определить точную дату и место проведения. Хочу, чтобы в андеркарде этой встречи подрались Филип Хргович и Мартин Баколе. Также планируем, что на этом же вечере бокса выступят Джошуа Буатси и Каллум Джонсон. Они оспорят титул чемпиона Европы в полутяжёлом весе», — приводит слова Хирна TalkSport.

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. А Уайт победил Мариуша Ваха.