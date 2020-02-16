Блейдс уверен, что ему по силам победить Джона Джонса

Боец UFC Кёртис Блейдс не советует подниматься в тяжёлый вес чемпиону организации в полутяжёлой весовой категории Джону Джонсу. По его словам, в случае их дуэли, Джонс может проиграть досрочно.

«Уверен, что у Джонса отличные навыки. Он очень креативный и созидательный боец, но в нашем дивизионе вес имеет большое значение. Думаю, бой Макса Холлоуэя и Дастина Порье — хороший пример. Тогда Макс попробовал подняться в лёгкий вес. Когда он бил Дастина, тот продолжал идти вперёд. Но после ударов Порье Холлоуэй выглядел не лучшим образом.

Думаю, что в подобном размене со мной Джонс может упасть. Это просто физика. Что касается борьбы, то Джонс хорош в этом элементе, но я убеждён, что я могу с ним в этом соперничать", — приводит слова Блейдса BJ Penn.