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Санчес уступил Перейре на UFC Fight Night 167, отказавшись продолжать бой

Санчес уступил Перейре на UFC Fight Night 167, отказавшись продолжать бой
Бокс/ММА / UFC 0

В соглавном бою турнира UFC Fight Night 167, который проходит в Рио-Ранчо в США на стадионе «Санта-Ана Стар Центр», в полусредней весовой категории встретились 38-летний американец Диего Санчес (13-4-0) и 26-летний бразилец Мичел Перейра (25-8-0).

Развязка поединка произошла в третьем раунде, когда Перейра нанёс запрещённый удар коленом в голову в партере Санчесу и открыл на лбу бразильца рассечение. После этого Санчес пытался прийти в себя и восстановиться, но в итоге продолжать бой не захотел. Тем не менее судьи отдали победу именно ему, а Перейру дисквалифицировали.

UFC 2020. UFC Fight Night 167, Рио-Ранчо, США
Диего Санчес (W) - Мишель Перейра
16 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Диего Санчес
Окончено
DQ
Мишель Перейра
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