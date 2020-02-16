Санчес уступил Перейре на UFC Fight Night 167, отказавшись продолжать бой

В соглавном бою турнира UFC Fight Night 167, который проходит в Рио-Ранчо в США на стадионе «Санта-Ана Стар Центр», в полусредней весовой категории встретились 38-летний американец Диего Санчес (13-4-0) и 26-летний бразилец Мичел Перейра (25-8-0).

Развязка поединка произошла в третьем раунде, когда Перейра нанёс запрещённый удар коленом в голову в партере Санчесу и открыл на лбу бразильца рассечение. После этого Санчес пытался прийти в себя и восстановиться, но в итоге продолжать бой не захотел. Тем не менее судьи отдали победу именно ему, а Перейру дисквалифицировали.