Санчес уступил Перейре на UFC Fight Night 167, отказавшись продолжать бой
В соглавном бою турнира UFC Fight Night 167, который проходит в Рио-Ранчо в США на стадионе «Санта-Ана Стар Центр», в полусредней весовой категории встретились 38-летний американец Диего Санчес (13-4-0) и 26-летний бразилец Мичел Перейра (25-8-0).
Развязка поединка произошла в третьем раунде, когда Перейра нанёс запрещённый удар коленом в голову в партере Санчесу и открыл на лбу бразильца рассечение. После этого Санчес пытался прийти в себя и восстановиться, но в итоге продолжать бой не захотел. Тем не менее судьи отдали победу именно ему, а Перейру дисквалифицировали.
Читайте также
- 16 февраля 2020
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
-
20:34
-
19:50
-
18:59
-
17:26
-
16:43
-
15:54
-
15:01
-
13:55
-
11:44
-
10:32
-
09:57
-
08:22
-
07:48
-
06:53
-
06:24
-
00:40
- 14 февраля 2020
-
22:57
-
22:36
-
21:03
-
20:59
-
19:40
-
18:56
-
17:57
-
16:02
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:33
-
13:02
-
12:11
Партнерский контент