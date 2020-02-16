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Блахович отправил в нокаут Андерсона в 1-м раунде главного боя UFC Fight Night 167

Блахович отправил в нокаут Андерсона в 1-м раунде главного боя UFC Fight Night 167
Бокс/ММА / UFC 0

В главном бою турнира UFC Fight Night 167, который проходит в Рио-Ранчо в США на стадионе «Санта-Ана Стар Центр», между собой встретились полутяжёловесы 30-летний американец Кори Андерсон (13-5-0) и 36-летний поляк Ян Блахович (26-8-0).

Уже в первом раунде на 4-й минуте Блахович поймал в размене Андерсона и этим попаданием закончил бой, отправив Кори на настил октагона и взяв у него реванш за поражение четырёхлетней давности.

Теперь Ян Блахович — один из главных претендентов на бой с чемпионом полутяжёлого веса Джоном Джонсом.

UFC 2020. UFC Fight Night 167, Рио-Ранчо, США
Кори Андерсон - Ян Блахович (W)
16 февраля 2020, воскресенье. 06:40 МСК
Кори Андерсон
Окончено
KO
Ян Блахович
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