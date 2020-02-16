Макгрегор намекнул, что не против провести бой с Санчесом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул, что был бы не против провести бой с 38-летним ветераном лиги, экс-претендентом на титул в лёгком весе Диего Санчесом. На своей странице в «Твиттере» ирландец написал короткое сообщение: «Конор Макгрегор — против Диего Санчеса».

Вероятнее всего, Конор вспомнил о Санчесе на фоне завершившегося в Нью-Мексико турнира UFC Fight Night 167. В его соглавном бою выступил Санчес, который благодаря дисквалификации Мишеля Перейры одержал победу.

Диего выступает в UFC с 2005 года и за это время провёл 30 поединков, победив в 18 из них и уступив в 12. Конор Макгрегор последний раз выходил в октагон в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне.