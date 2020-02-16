Нурмагомедов: была тяжёлая неделя

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографии тренировочного лагеря. К ним было прикреплено небольшое сообщение.

«Это была тяжёлая неделя», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба в социальной сети.

Напомним, 10 февраля Хабиб Нурмагомедов отправился в США. В зале АКА он продолжил подготовку к поединку с Тони Фергюсоном.

Россиянин будет проводить очередную защиту титула на турнире UFC 249, проведение которого запланировано на 18 апреля. Это будет первое выступление Хабиба в 2020 году, минувший бой он провёл в сентябре на шоу в Абу-Даби. Тогда боец одержал досрочную победу над Дастином Порье.

Ожидается, что на турнире UFC 249 также выступят Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов.