Блахович — Дж. Джонсу: ты обещал мне. Ты следующий
Боец UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович, нокаутировавший на турнире UFC Fight Night 167 Кори Андерсона, вызвал на поединок чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса.
«Весь мир ошибался на мой счёт. Я доказал, что являюсь одним из лучших в мире бойцов. Благодарю Кори, что дал мне реванш. Сегодня я доказал, что являюсь следующим претендентом на титул. Давайте поговорим о моём следующем сопернике. Им станет Джон Джонс. Джон, ты обещал мне. Ты следующий», — приводит слова поляка MMA Fighting.
Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде и завоевал третью победу кряду. Что касается Джонса, предыдущий поединок он провёл 9 февраля, и тогда он с трудом одолел Доминика Рейеса.
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