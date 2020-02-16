Блахович — Дж. Джонсу: ты обещал мне. Ты следующий

Боец UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович, нокаутировавший на турнире UFC Fight Night 167 Кори Андерсона, вызвал на поединок чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса.

«Весь мир ошибался на мой счёт. Я доказал, что являюсь одним из лучших в мире бойцов. Благодарю Кори, что дал мне реванш. Сегодня я доказал, что являюсь следующим претендентом на титул. Давайте поговорим о моём следующем сопернике. Им станет Джон Джонс. Джон, ты обещал мне. Ты следующий», — приводит слова поляка MMA Fighting.

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде и завоевал третью победу кряду. Что касается Джонса, предыдущий поединок он провёл 9 февраля, и тогда он с трудом одолел Доминика Рейеса.