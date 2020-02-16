Джон Джонс сравнил себя со львом, а соперников — с гиенами
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс опубликовал на своей странице в «Твиттере» любопытный пост. Боец разместил картинку с изображением льва, на которого наступает стая гиен. К фото прикреплена короткая запись: «Кто следующий».
Судя по всему, американец проводит параллели с собой и соперниками.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Джонса в «Твиттере».
Напомним, Джон Джонс провёл очередную защиту титула 9 февраля. На турнире в Хьюстоне (штат Техас, США) он встретился с Домиником Рейесом и одержал очень трудную победу единогласным решением судей. Вердикт судей вызвал критику болельщиков и специалистов.
Уже сегодня, 16 февраля, Джонс получил вызов на бой от Яна Блаховича, который на турнире в Рио-Ранчо нокаутировал Кори Андерсона.
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