Джон Джонс сравнил себя со львом, а соперников — с гиенами

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс опубликовал на своей странице в «Твиттере» любопытный пост. Боец разместил картинку с изображением льва, на которого наступает стая гиен. К фото прикреплена короткая запись: «Кто следующий».

Судя по всему, американец проводит параллели с собой и соперниками.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Джонса в «Твиттере».

Напомним, Джон Джонс провёл очередную защиту титула 9 февраля. На турнире в Хьюстоне (штат Техас, США) он встретился с Домиником Рейесом и одержал очень трудную победу единогласным решением судей. Вердикт судей вызвал критику болельщиков и специалистов.

Уже сегодня, 16 февраля, Джонс получил вызов на бой от Яна Блаховича, который на турнире в Рио-Ранчо нокаутировал Кори Андерсона.