А. Емельяненко — о спарринге с ректором вуза: решил совместить приятное с полезным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, прокомментировал свою спарринг-сессию с ректором Грозненского нефтяного университета Магомедом Минцаевым.



«Так как я являюсь бойцом клуба «Ахмат» и практически постоянно нахожусь здесь, я решил совместить приятное с полезным: и выступать, и получать образование. На спорт в России вообще должна делаться большая ставка, потому что здоровое поколение — это следующее поколение, которое будет после нас», — сказал Емельяненко.

Видео доступно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

«Александр Владимирович переживает за учёбу, появляется, поддерживает связь с вузом. Поскольку человек постоянно на сборах, тренируется, мы идём навстречу. Но связь с вузом присутствует, он появляется, всё как положено. Нефтяной университет славится своими традициями: сборная СССР в своё время была укомплектована боксёрами из нашего университета», — подчеркнул Минцаев.

Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве. Этот поединок возглавит турнир ACA 107.



Напомним, предыдущий бой Александр провёл по правилам профессионального бокса. В ноябре 2019 года он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.