А. Емельяненко — о спарринге с ректором вуза: решил совместить приятное с полезным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, прокомментировал свою спарринг-сессию с ректором Грозненского нефтяного университета Магомедом Минцаевым.
«Так как я являюсь бойцом клуба «Ахмат» и практически постоянно нахожусь здесь, я решил совместить приятное с полезным: и выступать, и получать образование. На спорт в России вообще должна делаться большая ставка, потому что здоровое поколение — это следующее поколение, которое будет после нас», — сказал Емельяненко.
Видео доступно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
«Александр Владимирович переживает за учёбу, появляется, поддерживает связь с вузом. Поскольку человек постоянно на сборах, тренируется, мы идём навстречу. Но связь с вузом присутствует, он появляется, всё как положено. Нефтяной университет славится своими традициями: сборная СССР в своё время была укомплектована боксёрами из нашего университета», — подчеркнул Минцаев.
Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве. Этот поединок возглавит турнир ACA 107.
Напомним, предыдущий бой Александр провёл по правилам профессионального бокса. В ноябре 2019 года он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
- 16 февраля 2020
-
22:19
-
20:28
-
16:50
-
15:57
-
14:32
-
13:27
-
12:58
-
11:57
-
10:12
-
09:35
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
-
20:34
-
19:50
-
18:59
-
17:26
-
16:43
-
15:54
-
15:01
-
13:55
-
11:44
-
10:32
-
09:57
-
08:22
-
07:48
-
06:53
-
06:24
-
00:40
- 14 февраля 2020
-
22:57
-
22:36
-
21:03
-
20:59