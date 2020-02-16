Харитонов: бил кирпичи руками, бил бутылки об голову. Горжусь, что служил в ВДВ

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился воспоминаниями о службе в воздушно-десантных войсках. По его словам, он всегда будет гордиться этим фактом.

«Воздушно-десантные войска — это такой особый вид войск, где нужно чем-то отличаться. И десантник — такой человек, который должен прыгать с парашютом и выполнzть поставленную боевую задачу. И всё это делается, конечно, для того, чтобы закрепить, закалить дух молодых ребят, чтобы они хотели и желали: кто-то служить в ВДВ, кто-то поступить в военное училище и так же дальше продолжать военную службу в воздушно-десантных войсках.

Так что, конечно, однозначно я и участвовал в показательных выступлениях, и бил кирпичи руками, и бил бутылки об голову. Всё это было, но на самом деле сейчас я немножко повзрослел и профессионально занимаюсь своим спортом. Всё это где-то там, я это не забываю. Я — человек, у нас всегда была поговорка: кто носил голубой берет, всю жизнь с гордостью себя будет называть десантник. И я горжусь, повторяю, что служил в воздушно-десантных войсках, иду с этим по жизни", — приводит слова спортсмена «Рен ТВ».