Тайбоксёр Неймар оказался в глубоком нокауте. Рефери тоже упал. Видео

В минувшие выходные в столице Таиланда городе Бангкоке прошёл турнир по тайскому боксу Muay Hardcore. В одном из поединков встретились представитель Камбоджи Со Соваратхана и Неймар Паеминбури из Таиланда.

В «твиттере» Beyond Kickboxing появилось видео, как Соваратхана нокаутировал Паеминбури. При этом рефери Ситтичай Инеяд, обслуживавший поединок, упал вместе с боксёром, хотя его никто не бил.

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