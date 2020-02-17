Тайбоксёр Неймар оказался в глубоком нокауте. Рефери тоже упал. Видео
В минувшие выходные в столице Таиланда городе Бангкоке прошёл турнир по тайскому боксу Muay Hardcore. В одном из поединков встретились представитель Камбоджи Со Соваратхана и Неймар Паеминбури из Таиланда.
В «твиттере» Beyond Kickboxing появилось видео, как Соваратхана нокаутировал Паеминбури. При этом рефери Ситтичай Инеяд, обслуживавший поединок, упал вместе с боксёром, хотя его никто не бил.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Также посмотрите видео, как адвокат двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, арестованного за нападение на сотрудника Росгвардии, в рамках следственного эксперимента показал, как росгвардеец мог сломать нос самому себе.
Адвокат Кушиташвили показал, как росгвардеец сам себе сломал нос. Видео
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