Тайсон признался, что восхищается Фьюри

Легендарный боксёр Майк Тайсон высоко оценил достижения британца Тайсона Фьюри, бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Действия Тайсона в бою с Уайлдером (поединок в декабре 2018 года завершился вничью. — Прим. «Чемпионата») удивили меня. Я никогда по-настоящему не понимал его. Да, я продолжал смотреть, как он побеждает соперников, которые были достойными бойцами. Но кто-то был уже стар, а кого-то он просто обязан был побеждать. И Фьюри побеждал этих соперников, смеялся над ними и делал из этого маленькую комедию.

Теперь я стал фанатом Фьюри. Он намного лучше, чем кажется по его внешнему виду. Фьюри — жёсткий. Тайсон может принять тяжёлый удар, подняться и выиграть раунд. Я восхищаюсь им», — цитирует Тайсона Metro.

Следующим соперником Фьюри станет американец Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира по версии WBC. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.

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