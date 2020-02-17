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Мейвезеру не понравилось, что Леброна Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия

Мейвезеру не понравилось, что Леброна Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер прокомментировал попадание знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса на первое место в рейтинге спортсменов-мужчин за минувшее десятилетие по версии Associated Press. По мнению Мейвезера, на первой строчке должен был оказаться не Леброн, а он сам.

«Я люблю Леброна. Но если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я.

За моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и обеспечивают им признание, которого те желают», — приводит слова боксёра BoxingScene.

Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.

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