Мейвезеру не понравилось, что Леброна Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия
Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер прокомментировал попадание знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса на первое место в рейтинге спортсменов-мужчин за минувшее десятилетие по версии Associated Press. По мнению Мейвезера, на первой строчке должен был оказаться не Леброн, а он сам.
«Я люблю Леброна. Но если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я.
За моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и обеспечивают им признание, которого те желают», — приводит слова боксёра BoxingScene.
Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.
Леброн возглавил список игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме»
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
13:08
-
12:00
-
10:39
-
09:34
-
09:01
-
01:14
- 16 февраля 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:28
-
16:50
-
15:57
-
14:32
-
13:27
-
12:58
-
11:57
-
10:12
-
09:35
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
-
20:34
-
19:50
-
18:59
-
17:26
-
16:43
-
15:54
-
15:01
-
13:55
-
11:44
-
10:32
-
09:57
-
08:22
-
07:48
Партнерский контент