Фьюри: только идиоты думают, что Уайлдера нельзя нокаутировать

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением об обладателе пояса WBC Деонтее Уайлдере, который станет его следующем соперником. Матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.
Фьюри заявил, что намерен не просто победить Уайлдера, а нокаутировать его. Ради этого он расстался с тренером Беном Дэвисоном и перешёл к Шугархиллу Стюарду.
«То, что я делал в прошлый раз, было здорово. Но этого не хватило для победы. Надо было что-то изменить. Нельзя нокаутировать соперника, если танцевать по рингу все 12 раундов.
Каждый, кто думает, что Уайлдера нельзя нокаутировать, — идиот. Я докажу свою мощь. Я намерен заставить его уйти», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.
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