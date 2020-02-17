«Как будто плиту положили». Таджикский боец MMA — о борьбе с Хабибом

Таджикский боец смешанных единоборств Салим Мухидинов, выступающий в промоушене Bellator, рассказал, как действующий чемпион UFC в легком вёсе Хабиб Нурмагомедов ведёт себя на тренировках.

Напомним, в настоящее время Нурмагомедов находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Мухидинов тренируется в том же зале, что и Хабиб. Бойца спросили, каковы ощущения от борьбы с Нурмагомедовым.

«Как будто плиту положили — и всё. На самом деле он даёт поработать, почувствовать. Если Хабиб будет бороться в полную силу, то это будет уже не бетонная плита, а целая фура. Так что он помогает нам расти как бойцам, это здорово», — приводит слова Мухидинова «Спорт-экспресс».

