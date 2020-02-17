Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона

Знаменитый британский боксёр Леннокс Льюис отреагировал на высказывание действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, который недавно заявил, что нокаутировал бы Майка Тайсона, когда тот пребывал в своей лучшей форме.

«Я слышал, как Уайлдер сказал, что он нокаутировал бы молодого Тайсона. Думаю, легко так говорить, пока на самом деле не выйдешь на ринг.

Мне нравится Уайлдер. Но он никогда не выходил на ринг с настолько яростным боксёром, который хотел бы сломать тебе рёбра каждым ударом», — приводит слова Льюиса BoxingScene.

Следующим соперником Уайлдера станет британец Тайсон Фьюри. Бой состоится 22 февраля.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Уайлдер — Фьюри.

Тайсон признался, что восхищается Фьюри