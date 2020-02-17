Первый канал покажет следующий поединок Гассиева в прямом эфире

Первый канал покажет бои Майки Гарсии с Джесси Варгасом и Мурата Гассиева с Джерри Форестом, сообщает пресс-служба телеканала. Трансляции намечены на 29 февраля и 1 марта. Эфир боя Мурата Гассиева начнётся в 01:50 мск, бой Майки Гарсии будет показан в 6:55 мск. Бои пройдут на турнире во Фриско (штат Техас, США). Для Гассиева этот бой станет дебютным в супертяжёлом весе.



Мурат не появлялся на ринге с июля 2018 года, когда на большом вечере бокса в Москве проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику. После этого Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес. Во многом дебюту Гассиева мешали травмы. В 2019 году он должен был встретиться с Джои Давейко, но схватка сорвалась из-за повреждения у Гассиева.