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Ирландская девушка-рестлер уверена, что Макгрегор может победить Нурмагомедова

Ирландская девушка-рестлер уверена, что Макгрегор может победить Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландская девушка-рестлер Ребекка Куин, более известная под псевдонимом Бекки Линч, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе в UFC.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. В последнее время ирландец не раз заявлял о желании провести реванш с россиянином. Президент UFC Дэна Уайт также поддерживает эту идею, однако Нурмагомедов не раз давал понять, что его совершенно не интересует реванш с Макгрегором.

«Думаю, Конор поработал над собой. Вы всё видели в последнем его поединке. У него появился новый план, и голова стала работать иначе», — цитирует Бекки Линч TMZ.

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