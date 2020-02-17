Ирландская девушка-рестлер уверена, что Макгрегор может победить Нурмагомедова
Ирландская девушка-рестлер Ребекка Куин, более известная под псевдонимом Бекки Линч, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе в UFC.
Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. В последнее время ирландец не раз заявлял о желании провести реванш с россиянином. Президент UFC Дэна Уайт также поддерживает эту идею, однако Нурмагомедов не раз давал понять, что его совершенно не интересует реванш с Макгрегором.
«Думаю, Конор поработал над собой. Вы всё видели в последнем его поединке. У него появился новый план, и голова стала работать иначе», — цитирует Бекки Линч TMZ.
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
23:51
-
22:55
-
20:55
-
19:50
-
18:52
-
16:01
-
15:13
-
14:10
-
13:08
-
12:00
-
10:39
-
09:34
-
09:01
-
01:14
- 16 февраля 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:28
-
16:50
-
15:57
-
14:32
-
13:27
-
12:58
-
11:57
-
10:12
-
09:35
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
-
20:34
-
19:50
-
18:59
-
17:26
-
16:43
Партнерский контент