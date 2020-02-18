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«Ты уродливая коммунистическая картошка». Сехудо — о Петре Яне

«Ты уродливая коммунистическая картошка». Сехудо — о Петре Яне
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории, обратился к российскому бойцу MMA Петру Яну. Россиянин не раз вызывал Сехудо на поединок, однако тот всякий раз давал понять, что его не интересует такое сражение.

По словам американца, шансы Яна на бой с ним повысятся, если тот станет лучше говорить по-английски.

«Трипл Си хочет драться с тобой, Пётр, но твой английский должен стать лучше. Ты уродливая коммунистическая картошка», — написал Сехудо в своём «твиттере».

На счету 33-летнего Сехудо 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед (в том числе 7 нокаутом) и потерпел 2 поражения. У 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в MMA.

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