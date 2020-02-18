Фергюсон отказался общаться с прессой до боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отказался от общения с журналистами во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщил один из членов команды бойца.
Напомним, титульный бой с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедова и Фергюсона состоится в Бруклине 18 апреля.
«На данный момент Тони отказался от общения с журналистами», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.
Ранее таджикский боец MMA Салим Мухидинов рассказал, как Нурмагомедов ведёт себя на тренировках, и поделился впечатлениями от борьбы с ним.
«Как будто плиту положили». Таджикский боец MMA — о борьбе с Хабибом
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
03:28
-
00:53
- 17 февраля 2020
-
23:51
-
22:55
-
20:55
-
19:50
-
18:52
-
16:01
-
15:13
-
14:10
-
13:08
-
12:00
-
10:39
-
09:34
-
09:01
-
01:14
- 16 февраля 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:28
-
16:50
-
15:57
-
14:32
-
13:27
-
12:58
-
11:57
-
10:12
-
09:35
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
Партнерский контент