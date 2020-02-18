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Фергюсон отказался общаться с прессой до боя с Нурмагомедовым

Фергюсон отказался общаться с прессой до боя с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отказался от общения с журналистами во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщил один из членов команды бойца.

Напомним, титульный бой с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедова и Фергюсона состоится в Бруклине 18 апреля.

«На данный момент Тони отказался от общения с журналистами», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

Ранее таджикский боец MMA Салим Мухидинов рассказал, как Нурмагомедов ведёт себя на тренировках, и поделился впечатлениями от борьбы с ним.

«Как будто плиту положили». Таджикский боец MMA — о борьбе с Хабибом
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