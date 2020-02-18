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Президент ACA пригрозил санкциями Емельяненко и Исмаилову в случае срыва боя

Президент ACA пригрозил санкциями Емельяненко и Исмаилову в случае срыва боя
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова могут ожидать серьёзные санкции, если их поединок не состоится по вине одного из спортсменов. Напомним, в январе Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош.

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля в рамках турнира ACA 107.

Яценко спросили, что будет, если поединок сорвётся по вине одного из бойцов.

«Будут очень серьёзные санкции», — приводит его слова «Р-Спорт».

При этом Яценко выразил уверенность, что поединок состоится.

«Если там будет что-то серьёзное, то я об этом узнаю раньше СМИ. Но давайте я отвечу так: уверен, что бой состоится. Бойцы подойдут к этому поединку в оптимальных кондициях», — добавил он.

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