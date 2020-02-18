Нурмагомедов отказался приезжать в Россию вплоть до боя с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, останется в США вплоть до боя с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
Напомним, титульный поединок Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. В настоящий момент Хабиб и его команда пребывают в калифорнийском городе Сан-Хосе. Подготовка к поединку по традиции проходит в зале AKA.
«Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя», — приводит слова Магомедова ТАСС.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.
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