Махачев вызвал на бой бывшего соперника Хабиба
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, бросил вызов американцу Элу Яквинте.
«Хукер, Фелдер, Ли, теперь Гиллеспи. Эй, Эл Яквинта, я знаю, ты нью-йоркский бандит. Дай мне знать, если ты в игре», — написал Махачев в своём «твиттере».
Напомним, именно в противостоянии с Яквинтой Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в лёгком весе, который никому не отдаёт с апреля 2018 года.
На счету 32-летнего Яквинты 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один бой завершился вничью. У 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в 19 боях в MMA.
Яквинта занимает девятое место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса, а Махачев — 14-е.
«Это тебе не на лошадях кататься». Хабиб сел на мотоцикл и потроллил Махачева. Фото
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