Тренер «Ахмата»: ударка — стихия Емельяненко

Старший тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал о начале подготовки Александра Емельяненко к бою с Магомедом Исмаиловым. Напомним, бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

«В первую неделю приезда Александра Емельяненко в Чеченскую Республику для подготовки к бою с Магомедом Исмаиловым мы не стали его загружать, решили, что по состоянию он сам будет входить в процесс, а уже с новой недели у него будет плановая тренировка, на которой немного поработаем над физикой. У нас достаточно времени для его подготовки, так как не так давно он провёл тренировочный лагерь, когда готовился к бою с Кокляевым, хоть этот бой был по боксу.

Сейчас акцент будем делать на общефизическую подготовку, потом у нас начнётся работа с ним над защитой от борьбы. Александру никогда не мешает работа над защитой от борьбы. В ударку большого труда не нужно вкладывать, так как это его стихия, а скорость и силу удара он очень быстро наберёт. Александр у нас не первый год тренируется, мы его знаем, как он любит реально трудиться, какой бы ни был соперник, чтобы выйти на бой в хорошей физической форме.

Ход тренировочного процесса планирую я, как и план на бой, план на подготовку. Но у нас в команде слаженная работа, принято, что весь тренерский штаб подключается для подготовки каждого бойца. Так что пока Александр будет у нас, с ним будут работать все тренеры над всеми аспектами: тренер по вольной борьбе, тренер по общефизической подготовке, по грэпплингу. Ведь ММА — это такой вид спорта, что ты должен быть универсальным бойцом», — цитирует Бичуева пресс-служба ACA.