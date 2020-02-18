Президент ACA рассказал, как отреагировал на арест Емельяненко

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал, как отнёсся к новости об аресте российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в Анапе. Напомним, в январе Емельяненко, который устроил пьяный дебош, пришлось провести семь суток в следственном изоляторе.

«Знал подробности произошедшего. Что там не было ничего особенного. Поэтому отреагировал довольно просто. Подумал, Александру не помешает небольшой отдых. Возможно, именно эта ситуация и привела к окончанию его «каникул» и заставила возобновить тренировки», — приводит слова Яценко «RT на русском».

Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы подерутся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

