Президент ACA рассказал, как отреагировал на арест Емельяненко
Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал, как отнёсся к новости об аресте российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в Анапе. Напомним, в январе Емельяненко, который устроил пьяный дебош, пришлось провести семь суток в следственном изоляторе.
«Знал подробности произошедшего. Что там не было ничего особенного. Поэтому отреагировал довольно просто. Подумал, Александру не помешает небольшой отдых. Возможно, именно эта ситуация и привела к окончанию его «каникул» и заставила возобновить тренировки», — приводит слова Яценко «RT на русском».
Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы подерутся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Президент ACA пригрозил санкциями Емельяненко и Исмаилову в случае срыва боя
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