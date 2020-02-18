«Кокаин и проститутки». Фьюри рассказал, чем займётся после боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил, что после боя с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером намерен как следует развлечься с помощью кокаина и проституток.

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Первый поединок боксёров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.

«После этого боя меня ожидают кокаин и проститутки. Есть ли что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я пойду к дешёвым за $ 30… Только всегда колите себе пенициллин перед этим. Если нет пенициллина, используйте два презерватива», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера