«Кокаин и проститутки». Фьюри рассказал, чем займётся после боя с Уайлдером
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил, что после боя с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером намерен как следует развлечься с помощью кокаина и проституток.
Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Первый поединок боксёров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.
«После этого боя меня ожидают кокаин и проститутки. Есть ли что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я пойду к дешёвым за $ 30… Только всегда колите себе пенициллин перед этим. Если нет пенициллина, используйте два презерватива», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера
Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона
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