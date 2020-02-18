Босс ACA прокомментировал спор на «Мерседес» А. Емельяненко об отказе от алкоголя
Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко поделился мнением о споре с участием российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Ранее спортсмен поспорил на подаренный президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым «Мерседес», что не будет употреблять алкоголь на протяжении года.
«Он уже отправился в клуб «Ахмат» и приступил к тренировкам, более того, поспорил с руководителем клуба, что не будет пить год. Они даже сделали ставки на это. Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой «Мерседес», — приводит слова Яценко «RT на русском».
Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы подерутся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Президент ACA пригрозил санкциями Емельяненко и Исмаилову в случае срыва боя
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