Генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлёв заявил о готовности возглавить АИБА

Член исполкома Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлёв заявил, что готов стать президентом ассоциации, если потребуется.
Кремлёв выступил с инициативой проведения континентальных форумов АИБА. Первый из них уже состоялся в середине января в Панаме.
«Рад, что АИБА поддержала мою идею организовать континентальные форумы. Мы оплатили основные расходы по организации этих событий. В нашем уставе сказано, что мы должны помогать национальным федерациям развивать бокс во всем мире, а не делать это только в России.
При этом могу сказать, что у Федерации бокса России много сильных партнеров. Мы уже более двух лет выходим на самоокупаемость. Именно за счёт спонсорских денег мы провели чемпионаты мира и Европы в своей стране, а также ряд глобальных форумов, где объединили олимпийский и профессиональный бокс, а также предложили темы для обсуждения общих вопросов
Вообще я не думаю о должности президента АИБА. Кто бы ни руководил организацией, я буду всячески ему помогать и продолжу поддерживать все боксерское сообщество. Но, если потребуется возглавить АИБА, чтобы восстановить организацию, я сделаю это. Наша цель — помочь развитию бокса во всем мире. Это моя обязанность и как генерального секретаря Федерации бокса России, и как председателя маркетинговой комиссии АИБА, и как вице-президента Европейской конфедерации бокса, и как человека, который просто любит бокс и всю свою жизнь посвятил развитию этого вида спорта", — приводит слова Кремлёва
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