Эдуард Вартанян встретится с Венером Галиевым на ACA 107 GrandPower в Москве

Американец Дезмонд Грин не сможет провести бой с Эдуардом Вартаняном на ACA 107, его заменит Венер Галиев.



«Бывший боец UFC, американец Дезмонд Грин не сможет прибыть в Россию и провести бой на ACA 107 против Эдуарда Вартаняна. Грин ожидает судебного разбирательства у себя на родине за нарушение условий досрочного освобождения по делу от 18 августа 2018 года. В связи с чем было принято решение поменять соперника Вартаняну», — сообщили в пресс-службе ACA.

Новым соперником Эдуарда станет знаменитый пионер российского ММА Венер «Башкир» Галиев, подписанный в ACA после своего последнего боя в Алма-Ате на ACA 102, когда он нокаутировал Ермака Тлаулова.

Бой пройдёт на ACA 107 GrandPower в андеркарде боя Емельяненко — Исмаилов 3 апреля на «ВТБ Арене».