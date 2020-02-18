Эдуард Вартанян встретится с Венером Галиевым на ACA 107 GrandPower в Москве

Американец Дезмонд Грин не сможет провести бой с Эдуардом Вартаняном на ACA 107, его заменит Венер Галиев.
«Бывший боец UFC, американец Дезмонд Грин не сможет прибыть в Россию и провести бой на ACA 107 против Эдуарда Вартаняна. Грин ожидает судебного разбирательства у себя на родине за нарушение условий досрочного освобождения по делу от 18 августа 2018 года. В связи с чем было принято решение поменять соперника Вартаняну», — сообщили в пресс-службе ACA.
Новым соперником Эдуарда станет знаменитый пионер российского ММА Венер «Башкир» Галиев, подписанный в ACA после своего последнего боя в Алма-Ате на ACA 102, когда он нокаутировал Ермака Тлаулова.
Бой пройдёт на ACA 107 GrandPower в андеркарде боя Емельяненко — Исмаилов 3 апреля на «ВТБ Арене».
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